Mehr Transparenz für Verbraucher Neues Glücksspiel-Siegel ab Juli

Ein neues Siegel soll ab dem 1. Juli den Glücksspielmarkt in Deutschland transparenter und sicherer für Verbraucher machen. Wie die gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) am Donnerstag in Halle an der Saale mitteilte, können Anbieter dann das "GGL Prüf- und Erlaubnissiegel" nutzen, damit Spieler auf den ersten Blick legale Glücksspiele im Internet besser von illegalen unterscheiden können.