In Halle hat am Dienstag die neue Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) ihre Arbeit vorgestellt. Sie ist seit Jahresanfang tätig. Die Behörde prüft und genehmigt Online-Angebote. Seit Juli vergangenen Jahres geht sie bereits gegen illegales Glückspiel vor. Die GGL wurde in den vergangenen eineinhalb Jahren aufgebaut.