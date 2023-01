Glücksspiel Erstes staatliches und virtuelles Automatenspiel kommt aus Sachsen

Am Dienstag wurde die erste staatliche Online-Glücksspielbank für Deutschland gestartet. Betrieben wird sie von der Sächsischen Spielbanken GmbH mit Sitz in Leipzig. Sie will nach eigenen Worten seriös und ein Gegenentwurf zu illegalen Anbietern aus dem Ausland sein. Der Freistaat ist beteiligt und profitiert von dem Geschäft.