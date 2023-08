Auf dem Weg zu Klimaneutralität führt kein Weg an grünem Wasserstoff vorbei. Die Bundesregierung sieht in dem Gas ein Schlüsselelement für die Energiewende. Jüngst hat sie die Nationale Wasserstoffstrategie fortgeschrieben, sie den aktuellen Gegebenheiten und künftigen Herausforderungen angepasst. So soll Deutschland in Zukunft deutlich mehr von dem klimaneutralen Energieträger für den eigenen Bedarf herstellen als ursprünglich geplant – nämlich doppelt so viel.

Hierzu wird das heimische Elektrolyseziel von 5 Gigawatt auf 10 Gigawatt bis 2030 verdoppelt. Nationale Wasserstoffstrategie

Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft wird noch dauern

Bis dahin ist es für Deutschland aber noch ein weiter Weg. Die Nationale Wasserstoffstrategie steht am Beginn einer Entwicklung, die zunächst einen zügigen Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft zum Ziel hat. Um es mit den Worten des sachsen-anhaltischen Energieministeriums zu beschreiben: "Die Herstellung von klimaneutralem 'grünen' Wasserstoff steckt in Deutschland noch in den Kinderschuhen".

