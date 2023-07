Wasserstoff-Bedarf Wegweiser durch das Einheiten-Chaos

Noch einmal zurück zu den 10 GW: Sobald diese Leistung abgerufen wird, ändert sich die Einheit in Leistung pro Zeiteinheit. Denn jetzt geht es um die Menge, die in einer bestimmten Zeit hergestellt oder abgerufen wird. So dass zum Beispiel der Bedarf, von dem die Bundesregierung derzeit für das Jahr 2030 ausgeht, in Terawatt pro Stunde angegeben wird (TWh). Die Bundesregierung gibt hier zwischen 95 bis 130 TWh Wasserstoff an, andere Akteure schätzen den Bedarf höher ein.