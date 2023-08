Wärmepumpen sind ein Teil der Heizwende. Bildrechte: dpa

In Wärmepumpen etwa. Oder die Kommune hat ein Fernwärmenetz gebaut. Ulbig ist Experte für Energieverteilnetze an der Universität Aachen. Auch aus seiner Sicht wird das lokale Gasverteilnetz immer unwichtiger – bis ein Kipppunkt erreicht sei. Dann nämlich, "wenn so wenig Gas in einem Gebiet nachgefragt wird, dass es für den Netzbetreiber nicht mehr wirtschaftlich ist, diese Infrastruktur weiter zu betreiben. Vor allem wenn dann Erneuerungsinvestitionen anstehen."



In der Schweiz habe man Gasnetze bereits kontrolliert abgeschaltet, erzählt Ulbig – mit langfristigen Vorwarnungen und Kompensationszahlungen für die letzten Kunden am Netz. Welche Pläne haben die deutschen Netzbetreiber – die vielen Stadtwerke, die in der Regel das Gas in die Heizungskeller befördern? Organisiert sind die im Verband kommunaler Unternehmen.