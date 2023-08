In dieses Netz will auch Rainer Rohde. Er ist Werksleiter bei der Steinzeug-Keramo GmbH in Bad Schmiedeberg. Die Firma stellt Abwasserrohre aus Ton her. In der Produktion braucht das Unternehmen viel Energie und einen Energieträger, der für Temperaturen bis 1.130 Grad Celsius sorgen kann. Vier Millionen Euro hat das Unternehmen laut Rohde in die Hand genommen, um zwei der drei Produktionslinien sparsamer zu gestalten. Man könnte "in diesen beiden Anlagen durch den Umbau jetzt auch schon Wasserstoff einsetzen – wenn er denn da wäre", erklärt er im Gespräch mit MDR AKTUELL. Das Werk ist einer von 200 mittelgroßen Betrieben in Europa und den USA, die zum österreichischen Unternehme Wienerberger AG gehören. "Wir sind deswegen der 'Metropolregion' beigetreten, weil wir natürlich in dieses Wasserstoffnetz Mitteldeutschland rein wollen."

Ein Ofen im Werk von Steinzeug-Keramo. Zum Brennen der Abwasserrohre werden Temperaturen über 1.000 Grad Celsius benötigt. Noch läuft der Ofen mit Erdgas. Bildrechte: Steinzeug-Keramo, Werk Bad Schmiedeberg