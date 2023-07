Auch Verbände aus der Branche sind gefragt, ihre Meinung zu dem geplanten Wasserstoff-Kernnetz zu äußern. So forderte der Hauptgeschäftsführer vom Wirtschaftsverband Fuels and Energie, Christian Küchen, dass vor allem der Raffinerie-Sektor Beachtung finden sollte. "In allen wissenschaftlichen Studien wird der Einsatz von grünem Wasserstoff in Raffinerien als No-Regret-Maßnahme angesehen, ist also in jedem Fall sinnvoll", sagt Küchen. "Die Branche ist in der Lage, sofort und ohne kostspielige technische Umrüstungen treibhausgasarmen und CO2-neutralen Wasserstoff einzusetzen." Raffineriestandorte sollten daher dringend an das geplante Wasserstoff-Netz angeschlossen werden.