Sylvia Schattauer, Institutsleiterin des Fraunhofer-Instituts für Windenergiesysteme und gleichzeitig im Vorstand des mitteldeutschen Wasserstoffnetzwerkes Hypos, befasst sich seit Jahren intensiv mit der Wasserstoff-Thematik und hat an der Neufassung der Strategie mitgeschrieben. Schattauer erklärt im MDR, die neue Version habe sich nochmal stärker auf die einzelnen Sektoren fokussiert. Dabei seien einzelne Bereiche, wie Erzeugung, Transport, aber auch Anwendung und Forschung noch einmal gesondert betrachtet worden. Diese Einzelstrategien seien schließlich in eine gesamtheitliche Strategie geflossen.

Karl Lötsch, Geschäftsführer des Innovations- und Technologiezentrums für Wasserstoff in Chemnitz, nennt die Nationale Wasserstoffstrategie einen "wichtigen Rahmen zur Entwicklung von Projekten und Geschäftsmodellen entlang der Wasserstoff-Wertschöpfungskette in den kommenden Jahren". Lötsch spricht gleichzeitig von einem in Deutschland beginnenden Wegweiser.