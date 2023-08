Bisher passiere in diesem Bereich jedoch noch nicht genug, mahnt Clemens Becker. Man habe zum Beispiel festgestellt, dass Menschen, die nach einem Sturz in der Notaufnahme behandelt wurden, danach fast nie durch ihren Hausarzt oder andere Akteure in Sachen Sturzprävention betreut würden. Zumindest solange beim Sturz nichts Schlimmeres wie etwa ein Oberschenkelbruch passiert sei, würden nur etwa zehn Prozent der Gestürzten später explizit betreut. Ein Problem, sagt Becker, denn: "Wenn jemand unabsichtlich hingefallen ist, ist die Wiederholungswahrscheinlichkeit 70 Prozent, dass in den nächsten zwölf Monaten wieder ein Sturz oder möglicherweise tatsächlich auch eine schwere Verletzung auftritt."

Nur wenige Stürze werden dem Hausarzt gemeldet

Dass Hausärztinnen und Hausärzte hier so wenig reagieren, liege unter anderem daran, dass sie nur ungefähr von jedem fünften Sturz wüssten. "Es wird nicht aktiv nachgefragt, aber es wird eben auch nicht berichtet. Unter anderem, aus der Sorge heraus, dass man als alt oder gebrechlich oder klapprig abgestempelt wird. Also ist die Aufforderung an die Ärzte, einmal im Jahr drei Dinge abzufragen: Erstens, ob jemand gefallen ist, zweitens, ob der subjektive Eindruck der Patienten ist, dass sie schlechter gehen als noch vor einem Jahr und das dritte wäre die Frage, ob die Leute Angst haben, hinzufallen", erklärt Becker.



Sinnvoll sind diese Befragungen bei Menschen, die 70 Jahre und älter sind. Dabei ist es wichtig, dass sensibel mit dem Thema Sturz umgegangen wird. Das zeigen auch Erfahrungen, die Camilla Heinz teilweise in ihrer Hausarztpraxis in Leipzig macht: "Ich beobachte schon, dass Patienten das von sich aus sehr spät oder manchmal auch gar nicht erzählen. Manche sind da sehr eitel und können das nicht so gut akzeptieren, dass sie jetzt doch ein bisschen älter und gebrechlicher werden."

Auch Medikamenteneinnahme soll geprüft werden

Die Hausärztin findet es deshalb gut, dass die Leitlinien noch mal darauf aufmerksam machen, dass es wichtig ist, auch aktiv auf die Patientinnen und Patienten zuzugehen. Auch Erik Bodendieck, Präsident der Sächsischen Landesärztekammer, hält die Befragungen für sinnvoll. Doch oft fehle in den Hausarztpraxen dafür einfach die Zeit: "Wenn wir davon ausgehen, dass das zu wenig stattfindet, dann hat das häufig damit zu tun, dass die Zeit natürlich sehr beschränkt ist und dass wir sehr viele andere Dinge in der Praxis zu tun haben."



In den Leitlinien zur Sturzprävention finden Hausärztinnen und Hausärzte aber noch weitere Empfehlungen. Zum Beispiel sollen sie die Medikamente ihrer Patientinnen und Patienten einmal im Jahr überprüfen. Manche Medikamente erhöhen die Gefahr, zu stürzen und es kommt immer wieder vor, dass Medikamente länger oder höher dosiert eingenommen werden als eigentlich nötig.

Ergotherapeutischer Hausbesuch kann verordnet werden