Immerhin: In einzelnen Städten in Mitteldeutschland tut sich etwas. In Erfurt und Dresden ging kürzlich ein Forschungsprojekt zum Hitzeschutz in die zweite Runde, das verschiedene Akteure vernetzen will. Auch in Leipzig hat sich der Stadtrat Mitte Juni vorgenommen, einen Hitzeaktionsplan mit möglichst vielen Beteiligten zu erarbeiten.