Volkswagen plant nach Angaben des Gesamtbetriebsrats den Abbau zehntausender Stellen und droht mit deutlichen Gehaltseinbußen. Betriebsratschefin Daniela Cavallo sagte am Montag bei einer Informationsveranstaltung in Wolfsburg, der Vorstand wolle in Deutschland mindestens drei VW-Werke schließen und sich zudem von Abteilungen und Bereichen trennen. "Niemand von uns hier kann sich noch sicher fühlen."

Der Vorstand meine seine Pläne ernst, führte Cavallo weiter aus. "Das ist der Plan des größten deutschen Industriekonzerns, in seiner Heimat Deutschland den Ausverkauf zu starten. Es ist das feste Vorhaben, die Standortregionen ausbluten zu lassen. Und es ist die klare Absicht, zehntausende Volkswagen-Beschäftigte in die Massenarbeitslosigkeit zu schicken."

Den übrigen Mitarbeitern drohen nach Angaben des Betriebsrats deutliche Gehaltseinbußen. So fordere das Management dauerhaft zehn Prozent weniger Monatsentgelt, zwei Nullrunden in den Jahren 2025 und 2026 sowie das Aus von Zulagen und Boni, sagte Cavallo.

Die IG Metall will die Pläne nicht hinnehmen. Der IG-Metall-Bezirksleiter für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Thorsten Gröger, sagte: "Diese Rabiatpläne des Vorstandes sind in keiner Weise hinnehmbar und ein Bruch mit allem, was wir in den letzten Jahrzehnten im Unternehmen erlebt haben". Die Gewerkschaft erwarte, dass statt "Kahlschlagfantasien" von Volkswagen und seinem Vorstand am Verhandlungstisch "tragfähige Zukunftskonzepte skizziert werden".