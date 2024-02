Langfristig brauchen wir also eine innere Reform der Parteien, eine Demokratisierung wie in der CDU unter Biedenkopf und Geißler. Dafür sehe ich wenig Aussichten. Die technischen Bedingungen werden zwar besser, Stichwort Abstimmung mit dem Handy, aber die politischen schlechter: Es hat sich für Söder machttechnisch gelohnt, den Kandidaten der eigenen Partei Laschet zu demontieren. Und die CDU in der Altmark hat nach der Wahlfälschungsaffäre lieber eine Spaltung in Kauf genommen, als das eigene Haus aufzuräumen. Die innerparteilichen Oligarchien sind überall stark.



Deshalb brauchen wir vor allem viele Bürgerinnen und Bürger, denen es nicht nur um einzelne Meinungen geht, sondern um eine bessere Demokratie. Nur so können wir auf Dauer Parteien dazu erziehen, die Menschen wirklich zu vertreten. Wenn man nicht in die alten Parteien eintreten will, um die zu verändern, muss man halt neue gründen. Aus psychologischer Sicht ist dafür die Erfahrung von Selbstwirksamkeit der Schlüssel: Menschen lernen über das ganze Leben am Erfolg ihrer Handlungen. Man muss Politik also schlicht immer wieder probieren und mindestens mittelfristig dranbleiben.