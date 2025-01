Bildrechte: picture alliance/dpa | Sina Schuldt

Innenministerkonferenz zu Aschaffenburg Innenminister wollen strikteren Umgang mit psychisch kranken Tätern

27. Januar 2025, 20:29 Uhr

Nach der Gewalttat in Aschaffenburg mit zwei Toten haben die Innenminister von Bund und Ländern über die Sicherheitslage in Deutschland beraten. Sie fordern Konsequenzen im Umgang mit psychisch kranken Straftätern. In der Migrationspolitik erzielten die Ressortleiter wie bereits bei ihrer letzten Konferenz keine Einigung. Thüringens Innenminister Georg Maier wies Forderungen nach einer Wende in der deutschen Asylpolitik zurück.