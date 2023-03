Nach etwa 30-stündigen Beratungen haben sich die Spitzen der Regierungsparteien im Koalitionsausschuss auf ein Maßnahmenbündel verständigt. Nachdem die Gespräche am Montag ergebnislos geblieben waren, zeigten sich die Parteivorsitzenden von SPD, Grünen und FDP erleichtert: "Wir drei stehen hier hochzufrieden", sagte der SPD-Co-Vorsitzende Lars Klingbeil auf einer gemeinsamen Pressekonferenz am Dienstagabend mit Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang und dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner. Dieser sprach von "intensiven Beratungen" und einem "guten Abschluss". Er betonte: "Es hat Freude gemacht, sich auch mal intensiv auszutauschen."

Mit Blick auf den Verkehrssektor will die Ampel sowohl in die Schiene als auch in die Straße investieren. Die Koalition einigte sich darauf, die Lkw-Maut ab 2024 zu erhöhen, um mehr finanziellen Spielraum für Investitionen in die Bahn zu haben. Das Geld daraus solle zu 80 Prozent in den Ausbau der Schiene fließen, sagte Ricarda Lang. Den Finanzbedarf der Bahn bezifferte sie auf 45 Milliarden Euro bis 2027.



Zugleich verständigte man sich auf einen beschleunigten Ausbau von Autobahnstrecken: FDP-Chef Lindner sagte, 144 Autobahnprojekte sollten künftig im überragenden öffentlichen Interesse liegen und damit beschleunigt umgesetzt werden. Auflage ist laut Lang aber, dass Flächen entlang jedes neugebauten Autobahn-Kilometers für erneuerbare Energien wie Photovoltaik genutzt werden.