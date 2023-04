Dadurch könnte das Klimaschutzgesetz insgesamt unglaubwürdig werden. Das sei zwar vor allem eine Selbstverpflichtung der Politik. Doch bei dieser verhalte es sich ähnlich wie beim Neujahrsvorsatz mehr Sport zu treiben, verglich Brigitte Knopf. "Das ist wie wenn man am Anfang des Jahres sagt, ich will fitter werden. Dienstags geh ich Joggen, donnerstags zum Schwimmen und am Wochenende mach in noch eine Runde um den See. Und jetzt ist es so, dass die Regierung im April sagt, vielleicht sagen wir einfach nur noch, ich will fitter werden bis zum Ende des Jahres. Und dann ist die Frage, wie glaubwürdig das noch ist und wie weit man damit kommt."