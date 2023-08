Fehlendes Gesamtkonzept Expertenrat bemängelt Klimapolitik der Bundesregierung

Hauptinhalt

In Berlin stellte am Dienstag der Expertenrat für Klimafragen seine Stellungnahme zum Klimaschutzprogramm vor. Dabei fehlt es vor allem an einem Gesamtkonzept und einer transparenten Auswertung, welche Maßnahmen umgesetzt wurden. Auch das Umweltbundesamt sieht die Erreichung der Klimaziele in Gefahr und fordert ein stärkeres Engagement.