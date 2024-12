Bildrechte: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern/Geisler-Fotopress

Bundestagswahl Schwarz-grüne Koalition im Bund? Wie Mitteldeutschland dazu steht

Hauptinhalt

12. Dezember 2024, 05:00 Uhr

Schwarz-Grün im Bund? Für CSU-Chef Markus Söder keine Option, für den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz schon. Der hatte beim Talk-Format "Maischberger" nicht einmal einen Wirtschaftsminister Habeck ausgeschlossen. Und so manch einer fühlt sich an die Sticheleien aus dem Süden vor der Wahl 2021 erinnert. Wie fühlt sich der Gedanke einer möglichen Zusammenarbeit von CDU und Grünen in Mitteldeutschland an?