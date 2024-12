Ein Bundes-Klimaschutzgesetz ist ein Bundes-Klimaschutzgesetz

Sollte, wie derzeit angenommen, im kommenden Jahr eine CDU-geführte Regierungskoalition das Zepter in die Hand nehmen, ist also schon einmal nicht zu erwarten, dass dies ein Ende des Bundes-Klimaschutzgesetzes bedeutet, auch wenn die Union gemeinsam mit AfD und Linken der letzten Revision vom Hochsommer nicht zugestimmt hat. Diese Revision sieht übrigens vor, dass neue Bundesregierungen zu Beginn der Legislaturperiode ein Maßnahmenpaket vorlegen müssen, wie die Klimaziele für 2040 erreicht werden sollen – also eine Reduktion der Emissionen um 88 Prozent im Vergleich zu 1990. Wir sind gespannt.

Inwiefern es weitere Änderungen am Gesetz geben wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt freilich ein Blick in die Glaskugel – aber zumindest ist es nicht unwahrscheinlich: Zurzeit befasst sich das Bundesverfassungsgericht noch mit einer Verfassungsbeschwerde der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und des BUND gegen die aktuelle Fassung des Klimaschutzgesetzes. Die sei nicht ambitioniert genug und die Maßnahmen reichten nicht mal, um die weniger ambitionierten Ziele zu erreichen, so die DUH. Gut möglich, dass sich die kommende Regierung mit den Konsequenzen eines weiteren Urteils beschäftigen muss.

Nun gut, es dürfte ohnehin jedes Urteil fürs Klima im Interesse der neuen Regierung liegen. So hat sich auch die CDU zur bundesdeutschen Klimaneutralität bis 2045 bekannt. Kanzlerkandidat Merz will sein Klimaschutzverständnis aber mit anderen Tönen angeschlagen wissen: Nicht Verbote sollen vordergründig sein, sondern Anreize. Im Umkehrschluss zielt das auf Mechanismen wie den CO2-Preis ab, der einem das Ausstoßen von Emissionen vergrämen soll. Das ist ein alter Hut und wird auf diese Weise auch bei einer Regierung unter Beteiligung der Union dazu führen, dass mit Gas zu heizen und mit Sprit Auto zu fahren eine teure Angelegenheit bleibt.

Technologieoffenheit: Unions-Gebot der Stunde?

Gleichzeitig wirbt Merz für Technologieoffenheit (ein Begriff, mit dem man auch in der Ampel schon so seinen Spaß hatte) und argumentiert, dass es anmaßend wäre, zu wissen, welche Technologie in fünfzig Jahren die richtige sei. Windkraft bezeichnete er in einem ZDF-Talk indes als Übergangstechnologie (Merz findet Windräder unästhetisch, muss man dazu wissen). Die letzte CDU-Kanzlerin, nannte im Übrigen Atomkraft einst eine Übergangstechnologie, bevor sie deren Aus vorantrieb. Diese Haltung hat sie erst kürzlich bekräftigt, aus CDU und CSU hallte es bald Widerspruch.)

Und damit sind wir auch beim Kern der Frage, wie es nach der Neuwahl 2025 um den Bundesklimaschutz steht. Das ist letztendlich die Frage nach der Energiepolitik. Denn Klima- und Energiepolitik trennt so schnell nichts voneinander. Friedrich Merz träumt da schon mal von der Kernfusion. Letztendlich träumt nicht nur er, sondern ein größerer Teil der Menschheit schon länger davon, Energie zu erzeugen, wie es die liebe Sonne droben im Weltall tut. Ein neckischer Zungenschlag in Kernfusionsfachkreisen beantwortet die Frage, wann Fusionsreaktoren einsatzbereit sind, im Übrigen immer mit: In 25 Jahren. Egal, wann die Frage gestellt wird.

Das ist etwas, was ich im Moment nicht sehe. Prof. Dr.-Ing. Jochen Linßen über Fusionsreaktoren

Von 25 bis 30 Jahren spricht auch der Energie- und Infrastrukturexperte Jochen Linßen vom Forschungszentrum Jülich auf einem virtuellen Podium des Science Media Centers. "Da müsste man schauen, ob es dann in diese Welt, die man bis dahin dann betreten hat, wirklich hineinpasst. Und das ist etwas, was ich im Moment nicht sehe." Denn so ein Fusionsreaktor würde eine ordentliche Grundlast im Energiesystem liefern. Und bei eben dem ist man nun eigentlich gerade bestrebt, es möglichst flexibel und polyzentrisch aufzubauen, statt alles auf ein paar wenige Karten zu setzen. Ähnliches gilt für die Kernkraft.

Ein AKW ist keine flexible Gerätschaft, die bei einer Dunkelflaute mal eben an die Seite der Verbraucher springt, auch wenn insbesondere aus der CSU entsprechende Forderungen laut werden, die alten Meiler wieder anzuwerfen und neue zu bauen. Schon rein technisch ist eine Wiederinbetriebnahme nicht ohne Weiteres möglich. (Bayerns wohl berühmtestes Atomkraftwerk Grafenrheinfeld, Vorlage für das AKW aus Gudrun Pausewangs "Die Wolke", musste sich dieses Jahr bereits von seinen Kühltürmen verabschieden. Und der EnBW-Konzern hat erst kürzlich betont, dass eine Wiederinbetriebnahme ausgeschlossen sei.)

Und, wie zahlreiche Neubauprojekte zeigen, die zudem noch die zeitgenössischen Sicherheitsanforderungen erfüllen müssen, ist Atomkraft weder die schnelle Lösung, die es für den Klimaschutz braucht, noch eine kostengünstige. Um gegen Erneuerbare mit ihren vergleichsweise günstigen Stromerzeugungskosten konkurrieren zu können, seien massive Subventionen und politische Garantien fällig, betont Jochen Linßen. Und auf die Frage nach der Endlagerung des radioaktiven Mülls gibt es in Deutschland ohnehin bisher nur eine Antwort: nicht in meinem Vorgarten. Dieser Überzeugung sind auch Friedrich Merz und Markus Söder.

Energiepolitik: Günstig. Sauber. Ausfallsicher.