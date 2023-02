Die Bundesagentur geht in einem neuen Bericht davon aus, dass eine sichere Stromversorgung in Deutschland auch bei einem vorgezogenen Kohleausstieg bis zum Jahr 2030 gewährleistet wäre. In dem Papier heißt es, die sichere Versorgung sei im Zeitraum 2025 bis 2031 gewährleistet – trotz des steigenden Stromverbrauchs etwa durch Wärmepumpen und E-Mobile und auch mit einem vollständigen Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2030.