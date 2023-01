Alternativen gegenüber sei er aufgeschlossen, aber auch das gehe nicht von heute auf morgen. "Man sieht ja, dass sowohl die Landes- als auch die Bundesregierung versucht, das Thema Wasserstoff jetzt schnell voranzutreiben", so Schulze. Das gehe aber nicht so schnell wie gewünscht. "Deshalb ist es richtig, wenn man das Thema Wasserstoff weiter vorantreibt. Dass man nicht nur an Wasserstoff denkt, der in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern produziert wird." Trotzdem werde das am Ende nicht reichen, um in Ostdeutschland vorzeitig aus der Kohleverstromung auszusteigen, ist sich Schulze sicher.