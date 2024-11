Gleichzeitig ist die Union nach Merz' Worten bereit, bis zur Auflösung des Bundestags noch dringende Gesetzesprojekte mit zu verabschieden. Der Bundespräsident könne den Bundestag nach einem Misstrauensvotum innerhalb von 21 Tagen auflösen. Man habe in diesen 21 Tagen genug Zeit, noch herauszufinden, ob es Themen gebe, die man gemeinsam beschließen müsse. "Wir sind selbstverständlich bereit, Gespräche zu führen, selbstverständlich bereit, auch hier Verantwortung für unser Land zu übernehmen", so Merz. Am Mittwochabend hatte bereits CSU-Chef Markus Söder den Kanzler gedrängt, umgehend die Vertrauensfrage zu stellen.