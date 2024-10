Die neue Linkenführung hat einen Plan: Die Partei will wieder lernen zuzuhören. Bis zum Bundestagswahlkampf wollen die Mitglieder an 100.000 Türen klingeln, um mit ihrem Wunsch-Klientel wieder Tuchfühlung aufzunehmen. Das neue Wahlprogramm soll von denen mitgeschrieben werden, für die die Linke eigentlich Politik machen will. Arbeiter eben.



Der Leipziger Direktkandidat Nam Duy Nguyen hat im sächsischen Landtagswahlkampf gezeigt, dass Hausbesuche ein Erfolgsrezept sein können. Er schaffte es, Einzelgespräche in ein überlebenswichtiges Direktmandat umzumünzen.