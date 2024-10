Zum Abschluss des Parteitags am Sonntag sprechen die neu gewählten Parteichefs Ines Schwerdtner und Jan van Aken noch einmal. Sie waren am Sonnabend mit 79,8 und 88 Prozent der Stimmen gewählt worden. Van Aken kündigte an, sich mit "unanständig Reichen" anlegen zu wollen. Im Leitantrag werden als Ziele bezahlbare Wohnungen genannt, solidarische Gesundheits- und Pflegeversicherungen, eine Kindergrundsicherung und höhere Renten. Der russische Angriff auf die Ukraine wird verurteilt. Das Land müsse sich verteidigen. Die Linke will allerdings vor allem auf Diplomatie setzen.

Van Aken: "Wir rocken die Republik"

Ines Schwerdtner ist 35 Jahre alt, wurde 1989 im sächsischen Werdau geboren und wuchs in Hamburg auf. Sie studierte Politikwissenschaften, Englisch und politische Theorie. Als Journalistin schrieb sie über die Linke und entschloss sich dann, selbst aktiv in der Partei zu werden. Im Sommer 2023 trat sie in ein und wurde als Kandidatin zur Europawahl nominiert. Auf dem Listenplatz fünf verpasste sie aber den Einzug ins EU-Parlament.

Jan van Aken saß von 2009 bis 2017 für den Wahlkreis Hamburg-Altona im Bundestag und war Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Ob er erneut für den Bundestag kandidiert, ist unklar. Momentan habe er das nicht vor, sagte er.

Der 63 Jahre alte Biologe entwickelte Kampagnen bei Greenpeace, war von 2004 bis 2006 Biowaffen-Inspekteur der UNO und ist seit 2007 bei der Linken. Er blickte in Halle optimistisch in die Zukunft: "Wir rocken die Republik und nächstes Jahr ziehen wir wieder mit großer Stärke in den Bundestag ein."