Kurschus betonte: "Mir geht es hier nicht um Sieg und Niederlage. Mir geht es hier um Schutz von Menschenleben und um die Herstellung einer Situation, in der dann endlich verhandelt werden kann und in der die Waffen schweigen."

Im Falle des russischen Angriffskrieges in der Ukraine könne sie anerkennen, den Menschen in der Ukraine zur Not mit Gewalt zu helfen, damit diese ihr Recht und ihr Leben verteidigen könnten. Die EKD-Ratsvorsitzende warb erneut für einen Waffenstillstand, allerdings nicht um jeden Preis. Es dürfe keine Seite gezwungen werden, Gebiete abzutreten oder ihre Staatlichkeit aufzugeben. An diesem Punkt sei man aber derzeit noch nicht.