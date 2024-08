Bildrechte: IMAGO / Funke Foto Services

Landtagswahlen Thüringer und sächsische CDU kritisieren BSW-Bedingungen für Zusammenarbeit

21. August 2024, 05:00 Uhr

Sowohl in Sachsen als auch in Thüringen könnte das Bündnis Sarah Wagenknecht nach den Landtagswahlen eine Rolle bei der Regierungsbildung spielen. Doch das BSW selbst schließt die Zusammenarbeit mit Parteien aus, die sich nicht gegen Waffenlieferungen an die Ukraine oder die Stationierung von US-Raketen in Deutschland stellen. Die CDU in beiden Landtagen kritisiert diese Einstellung und will sich auf Landespolitik fokussieren.