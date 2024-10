Die Steuereinnahmen fallen in den nächsten Jahren laut Prognose geringer aus als noch im Frühjahr erwartet. Der Arbeitskreis Steuerschätzung legte nach seiner Sitzung in Gotha am Donnerstag die Zahlen für den Zeitraum 2024 bis 2028 vor. Demnach nehmen Bund, Länder und Kommunen im kommenden Jahr 982,4 Milliarden Euro Steuern ein – und damit 12,7 Milliarden Euro weniger als angenommen. Bis 2028 erwarten die Schätzer nun 58,1 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen als im Frühjahr.

Immerhin: Der Bund wird 2025 etwas mehr Steuern einnehmen als erwartet. Wie aus der Herbst-Steuerschätzung hervorgeht, liegen die Einnahme-Erwartungen um rund 700 Millionen Euro über der letzten Prognose vom Mai. Grund dafür sind laut Bundesfinanzministerium Änderungen in den Finanzabführungen an die Europäische Union (EU). Hier fallen 7,4 Milliarden Euro weniger an als erwartet. Berücksichtigt ist in der Schätzung zudem bereits die Wachstumsinitiative der Bundesregierung.