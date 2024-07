Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hatte am Dienstag scharf kritisiert, dass darin vorgesehen ist, dass die Bundesmittel ab 2025 nicht mehr für beitragsfreie Kita-Jahre verwendet werden dürften. Bei Facebook hatte der Linke-Politiker von einem "Skandal" gesprochen und der Bundesregierung vorgeworfen, "kein Herz für Kinder" zu haben. Paus und ihrem Ministerium warf er vor "eine ganz typisch westdeutsche Brille" aufgesetzt zu haben. Ramelow machte darauf aufmerksam, dass es in Thüringer Kindergärten ein Betreuungsangebot von zehn Stunden gebe, was Eltern mit Früh- und Spätschichten in den Arbeitszeiten helfe.