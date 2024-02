Es wäre lächerlich, wenn die Entscheidung alle 27 Staats- und Regierungschefs in einer Sondersitzung treffen müssten. Der einzige Weg sei es, mit den existierenden Nuklearmächten, Frankreich und dem Nato-Partner Großbritannien, das vertrauliche Gespräch zu suchen. Verteidigungsminister Boris Pistorius drängt in der Debatte darauf, schnell einen Plan zu entwickeln, wie Deutschland auch in Zukunft die Nato-Zielvorgaben erreichen kann.