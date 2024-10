Einige sprechen sich darüber hinaus auch für eine grundsätzliche Abschaffung der Schuldenbremse aus. So kommentiert Justin (27) aus Leipzig: "Sie muss endlich weg. Es muss endlich investiert werden!" Seiner Meinung nach "hat uns erst die Schuldenbremse an den Punkt geführt, an dem wir heute stehen".

Wir haben kein Einnahmen-Problem im Land, wir haben ein Ausgaben-Problem. MDRfragt-Mitglied Thorsten (51) aus Chemnitz

MDRfragt-Mitglied Markus (65) aus Landkreis Meißen widerspricht dem jedoch und kommentiert: "Eine Lockerung der Schuldenbremse belastet künftige Generationen. Um das zu vermeiden, wurde sie eingeführt und muss stringent eingehalten werden."

Frank (53) aus dem Landkreis Gotha teilt diese Einschätzung. Zudem schreibt er: "Wir haben in Deutschland kein Einnahme-Problem [...] wir verteilen das Geld nur nicht gerecht." Auch Thorsten (51) aus Chemnitz schließt sich dem an und meint: "Wir haben kein Einnahme-Problem im Land, wir haben ein Ausgaben-Problem." Passend dazu ist Jürgen (71) aus dem Landkreis Nordsachsen der Meinung, "man muss die Mittel nur richtig verteilen und nicht unbedingt immer mehr Schulden machen". Aus seiner Sicht muss man "dort investieren, wo es der Allgemeinheit nutzt und nicht dort, wo es Einzelnen den Profit erhöht".

Großteil fordert Investitionen in Verkehrsinfrastruktur

Egal ob mit oder ohne Schuldenbremse, das Stimmungsbild zur Frage, in welche Bereiche der öffentlichen Infrastruktur mehr investiert werden sollte, fällt eindeutig aus. So fordert ein Großteil der mehr als 22.000 Befragten höhere Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur, das Gesundheitswesen und in die Bildungseinrichtungen. Auch in die Sicherheitsinfrastruktur, zu der zum Beispiel Polizei und Feuerwehr zählen, sollte aus Sicht von drei Vierteln mehr investiert werden.

Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

8 von 10 empfinden Investitionsstau als Gefahr

Der deutsche Städte- und Gemeindebund beziffert allein den kommunalen Investitionsstau in diesem Jahr auf 186 Milliarden Euro. Mehr als die Hälfte davon entfällt auf Straßen und Schulen. Grundsätzlich haben 82 Prozent der Befragten das Gefühl, dass dieser Investitionsstau eine Gefährdung für die öffentliche Sicherheit darstellt.

Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Ähnlich wie Dirk (58) aus dem Jerichower Land kritisieren viele Befragte den Zustand der öffentlichen Infrastruktur. Er wundert sich, dass "die Peinlichkeit solch maroder Infrastruktur trotz immer noch recht starker Wirtschaftskraft nicht dazu führt, dass hier deutlich mehr unternommen wird".

Wie viele andere hat auch Ilona (67) aus Weimar den Eindruck, dass alles "kaputt gespart" wurde, was "die Lebensräume der Menschen" betrifft. Passend dazu kommentiert Olaf (61) aus Magdeburg: "Momentan wird Vieles auf Verschleiß gefahren."

Das wird jetzt eine Mammutaufgabe, die Infrastruktur zu sanieren und instand zu halten. MDRfragt-Mitglied Ute (63) aus Erfurt

Mit Blick in die Zukunft schreibt Ute (63) aus Erfurt: "Das wird jetzt eine Mammutaufgabe, die Infrastruktur zu sanieren und instand zu halten" und Sigi (87) aus Leipzig fragt sich: "Was über 30 Jahre verpennt wurde, ist nicht in ein oder zwei Jahren wieder auf die Reihe zu bekommen, oder?"

Viele MDRfragt-Mitglieder werten auch die Privatisierung als Problem. Vor diesem Hintergrund kommentiert Elke (67) aus Erfurt: "Wenn man Krankenhäuser, die Bahn, die Post und unser digitales Netz privatisiert, steht halt nur der Gewinn im Vordergrund." Analog dazu spricht sich Joachim (41) aus dem Landkreis Stendal für eine Verstaatlichung des "Gesundheitswesens, der Bahn und der Wasserversorgung" aus.

Mehr als ein Drittel für staatliche Wirtschaftssubventionen