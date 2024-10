Die Vorsitzende des Sachverständigenrates Wirtschaft, Monika Schnitzer, führt die aktuell ernüchternden Wirtschaftszahlen Deutschlands auf zwei zentrale Faktoren zurück. "Zum einen ist der Konsum nicht so angesprungen, wie wir uns das ursprünglich erwartet hatten." Zum anderen schwächelten die Exporte.

Eine weitere Ursache für den Rückgang der Wirtschaftsleistung ist Schnitzer zufolge der schwache Export. "Obwohl die Weltkonjunktur angezogen hat, profitieren wir davon nicht mehr so stark. "Früher wäre ganz klar gewesen der Export geht hoch, und das ist eben momentan nicht so stark der Fall."

Das liege unter anderem auch an der Konkurrenz aus China, so Schnitzer. "Das heißt, in Märkten, wo wir bisher mit unseren Exportgütern gut unterwegs waren – wie Maschinenbau oder bei Autos – machen uns die Chinesen inzwischen sehr deutlich Konkurrenz."