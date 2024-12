Obwohl die Länder also laut Thüringen den "Ein-Land-für-Alle"-Ansatz verworfen hatten, führt die Parallel-Entwicklung ähnlicher Anwendungen zur Frage, ob hier Steuergelder tatsächlich effizient eingesetzt werden. Der weitaus überwiegende Teil der Tätigkeiten in den Ämtern ist bundesweit vergleichbar, sagt ein Brancheninsider MDR INVESTIGATIV. Wäre es nicht sinnvoller und effizienter, wenn ein Bundesland ein neues Fachverfahren entwickelt, das anschließend allen anderen Bundesländern, die ebenfalls ein solches Verfahren benötigen, zur Verfügung gestellt wird? Diese Frage wirft eine mit den Prozessen bundesweit vertraute Person auf, die anonym bleiben will. Hätte es nicht ein einheitliches System geben können, das von Anfang an für alle Bundesländer entwickelt worden wäre?

Möglicherweise hätte ein solches Vorgehen weniger gekostet und wäre möglicherweise schon fertig – und besser, als alles, was bisher auf dem Markt ist - hätte man die Prinzipien bei der Entwicklung digitaler Anwendungen befolgt, die inzwischen seit Jahrzehnten bekannt sind, sagt der Wirtschaftsinformatiker Key Pousttchi. "Im Prinzip haben wir jetzt die Chance, das einmal vernünftig zu machen und einheitlich. Und wir vergeben genau diese Chance," sagt er MDR INVESTIGATIV. Die Chance, alle Prozesse in den Gesundheitsämtern zu vereinheitlichen und sich von alten Anforderungen zu lösen. "Mir ist nicht erklärlich, warum ein Gesundheitsamt in Hamburg anders funktionieren muss als eins in Bayern auf dem Land," sagt er. Beide hätten das gleiche Ziel. Er plädiert für eine einheitliche Architektur, die für Ämter von Flensburg bis Oberammergau funktioniere.

Pousttchi befasst sich seit Jahrzehnten in aller Tiefe mit Digitalisierungsprozessen in Deutschland. Er hat unter anderem zusammen mit dem Hasso-Plattner-Institut den ersten deutschen Master-Studiengang für Wirtschaftsinformatik und Digitale Transformation aufgebaut. Jetzt leitet er das private wi-mobile Institut für Digitale Transformation in Naumburg. Er stellt fest: "Wir buttern immer mehr Geld in die IT. Und im Gesundheitsbereich fließen ja abenteuerliche Summen durch die Gegend. Aber wir sehen keinen Produktivitätsfortschritt." Das liegt Pousttchi zufolge am Produktivitätsparadoxon der Informationstechnologie. Seit vielen Jahren bekannt, und es gibt eine Lösung: "Wenn ich so eine Technologie einführen will, dann darf ich nicht die alten Prozesse nehmen, die dort schon seit Jahrzehnten laufen und dann Technologie darüber auskippen. Dann gewinne ich gar nichts. Sondern ich muss ganz neue Prozesse aufbauen. Ich muss von Null mir die Frage stellen: Was ist das Ziel des Prozesses?"