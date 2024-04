Unsichere Software IT-Sicherheit der Gesundheitsämter soll Thema in Landtagsausschuss werden

Hauptinhalt

09. April 2024, 17:23 Uhr

In Sachsen-Anhalt haben die möglichen Datenlecks in Gesundheitsämtern wohl ein politisches Nachspiel im Landtag. Abgeordnete der Linken und Grünen wollen das Thema nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT auf die Tagesordnung des Sozialausschusses setzen. Hintergrund sind Berichte über die offenbar unsichere Software "Mikropro", die auch in Gesundheitsämtern in Sachsen-Anhalt eingesetzt wird.