Sachsen-Anhalt investiert 91 Millionen Euro in den öffentlichen Gesundheitsdienst. Die Digitalisierung spielt dabei eine große Rolle.

Eine Software soll Daten sammeln und auswerten, um bei Ausbrüchen ansteckender Krankheiten frühzeitig warnen zu können.

Außerdem will das Land den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern testen.

Sachsen-Anhalt investiert in seinen Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD). Bis 2026 sollen rund 91 Millionen Euro in den öffentlichen Gesundheitsdienst fließen, wie Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Magdeburg verkündete. Das Geld stammt vom Bund und soll unter anderem dafür eingesetzt werden, die Gesundheitsämter im Land zu digitalisieren und sie so auf mögliche zukünftige Pandemien vorzubereiten.

Digitalisierung der Gesundheitsämter

So sollen beispielsweise regionale Daten zur Bevölkerungsgesundheit zukünftig von einer Software gesammelt und automatisiert ausgewertet werden. Grimm-Benne sprach am Dienstag von einem "Frühwarnsystem". So könnten zum Beispiel auch Präventionsmaßnahmen zielgerichteter ergriffen werden.

Dass Daten wie teilweise noch in der Corona-Pandemie händisch übertragen und dann per Fax verschickt werden müssen, soll der Vergangenheit angehören. Man hatte in den Gesundheitsämtern Zustände, die auch in normalen Zeiten nicht gut waren, wie Grimm-Benne selbstkritisch erklärte. Doch bereits jetzt sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums 7,8 der rund 91 Millionen Euro fix für Maßnahmen zur Digitalisierung vorgesehen.

Das betrifft auch den Service für Bürgerinnen und Bürger. Diese sollen dann Termine wie für die Schuleingangsuntersuchungen online buchen können.

KI soll mit Bürgern kommunizieren

Darüber hinaus soll in der Kommunikation mit den Bürgern der Einsatz von künstlicher Intelligenz getestet werden. Da geht es vor allem darum, sich wiederholende Fragen zu beantworten, wie Grimm-Benne ausführte. Während der Corona-Pandemie hätten zum Beispiel viele Bürger gefragt, wo und wie der Mundschutz zu tragen sei oder wann es Impftermine gebe. Diese Fragen mussten stets einzeln beantwortet werden.

Weil das viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitsämter gebunden hat, möchte man solche Fragen zukünftig mithilfe von KI beantworten lassen. Eine entsprechende Plattform, auf der man dann mit der KI chatten kann, befindet sich nach Ministeriumsangaben gerade im Aufbau und wird trainiert. Bis Mitte 2025 sollen die Antworten dann so gut sein, dass die KI auch bei Bürgeranfragen verwendet werden kann.

Bund finanziert die Maßnahmen