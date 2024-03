Bundeskanzler Olaf Scholz und die Regierungschefs der Länder treffen sich heute in Berlin, um über die Migrations- und Flüchtlingspolitik zu sprechen. Dabei geht es unter anderem um die Einführung einer Bezahlkarte für Geflüchtete und eine mögliche Ausweitung einer Arbeitspflicht für Asylbewerber. Kommunen mahnten, sie seien bei der Unterbringung von Asylbewerbern an der Belastungsgrenze.

Politiker der CDU forderten im Vorfeld eine niedrigere Obergrenze für die Zahl neuer Schutzsuchender in Deutschland. 40.000 oder 60.000 Flüchtlinge pro Jahr – mehr dürften es für die nächsten Jahre erst einmal nicht sein, weil man bereits eine große Integrationsanstrengung habe, sagte etwa Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer bei MDR AKTUELL. In den vergangenen Jahren seien "sehr, sehr viele Menschen" gekommen. Man merke es auf dem Wohnungsmarkt, in den Schulen und den Kindergärten. Auch die Integration in den Arbeitsmarkt gelinge so nicht.