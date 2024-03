Auch in Sachsen-Anhalt wird derzeit diskutiert, wie die Arbeitspflicht für Asylsuchende schneller umgesetzt werden kann. Einige Landkreise überlegten, wie dies organisiert werden könnte, sagte Reiner Haseloff (CDU) am Donnerstag im rbb Inforadio. In der Vergangenheit habe es auch schon Erprobungen gegeben. Zuvor hatte der ostthüringische Saale-Orla-Kreis erklärt, dass Asylbewerber zu vier Stunden Arbeit pro Tag verpflichtet werden sollen.

Geltendes Recht ließe dies zu, sagte Haseloff. Im Asylbewerberleistungsgesetz heißt es im Paragraf 5: "Arbeitsfähige, nicht erwerbstätige leistungsberechtigte Personen, die nicht mehr im schulpflichtigen Alter sind, sind zur Wahrnehmung einer zur Verfügung gestellten Arbeitsgelegenheit verpflichtet."

Linke kritisieren Blockadehaltung der CDU

Die Linke in Sachsen-Anhalt kritisierte die Äußerungen von Haseloff. Die migrationspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion der Linken, Henriette Quade, sagte dazu am Donnerstag, dieselbe CDU, die seit Jahren Arbeitserlaubnisse, Zugang zu Deutschkursen und Freizügigkeit für Asylsuchende blockiere, wolle diese nun zwangsweise zu "gemeinnütziger Arbeit verdonnern". Damit Asylsuchende arbeiten könnten, müssten außerdem die Ausländerbehörden schneller arbeiten. Auch Aufenthalt in der zentralen Erstaufnahme und in der Gemeinschaftsunterkunft müsste verkürzt werden. All das werde seit Jahren von der Landesregierung aus ideologischen Gründen absichtlich nicht erfüllt.

Landrat im Burgenlandkreis will bessere Regeln, um Geflüchtete in Arbeit zu bringen

Auch der Präsident des Landkreistages von Sachsen-Anhalt, Götz Ulrich (CDU), hat sich wie Haseloff für eine schnellere und häufigere Beschäftigung von Asylbewerberinnen und -bewerbern ausgesprochen. Ulrich sagte MDR SACHSEN-ANHALT, in den ersten drei Monaten sei eine Arbeitsaufnahme nach Antragstellung im Asylverfahren derzeit gar nicht möglich.

Diese Regeln sind völlig aus der Zeit gefallen. Götz Ulrich, CDU Präsident des Landkreistages in Sachsen-Anhalt