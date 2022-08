Wissing betonte mit Blick auf die Vielfalt an Tarifzonen und Verkehrsverbünde, man brauche in Deutschland eine bessere Tarifstruktur im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). So wie bisher könne es nicht weitergehen. Die Strukturen müssten vereinfacht und die Digitalisierung müsse ausgebaut werden. Der Verkehrsminister sprach sich für ÖPNV-Tickets aus, "die in ganz Deutschland gelten und die man einfacher erwerben kann".