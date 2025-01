Gelernt wird erst einmal nichts auf der Plattform "Mein Bildungsraum". Bei der Agentur für Sprunginnovationen in Leipzig (kurz: SPRIND), einer bundeseigenen GmbH des Bildungs- und des Wirtschaftsministeriums, heißt es zwar, Bildung sei die Mutter aller Sprunginnovationen. Aber was die SPRIND bei "Mein Bildungsraum" nun macht, ist eher Bildungsverwaltung.

Johannes Koska von der SPRIND sagt, bei Bildung würden alle an Pädagogik denken, aber das sei ein Fehler. Denn das deutsche Bildungssystem sei um formale Abschlüsse gebaut. Deshalb sei ganz klar, was zuerst digital werden müsse, sagt Koska von der SPRIND. "Das sind Zeugnisse. Das müssen wir einfach so nüchtern anerkennen. Und wenn es einem aber gelingt, den Zeugnisstrang erstmal in der Schule zu digitalisieren und den Schülern die Möglichkeit zu geben, sich schnell und einfach überall zu bewerben, auch international, verändert man auf einmal, wie die Datengrundlage in der Bildung ist, wie die Strukturen in der Bildung sind."