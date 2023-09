Der Anfang in Leipzig war allerdings zäh. Gleich zwei Ministerien wachen über die Innovationsagentur. Bevor sie fördern darf, muss sie mit jedem Erfinder eine gemeinsame GmbH gründen. Das habe mitunter ein Jahr gedauert, sagt Laguna. Nun soll ihm das SPRIND-Freiheitsgesetz mehr Spielraum geben. Stimmt der Bundestag zu, könnte die Agentur selbstständiger entscheiden, wen sie fördert – ob per Kredit, per Zuschuss oder mit einer Beteiligung.

Rafael Laguna macht keinen Hehl daraus, dass er sich von vornherein mehr Freiheiten gewünscht hätte. Der 59-Jährige will große Visionen möglichst schnell unterstützen. So hilft die Agentur auch dabei, ein Fusionskraftwerk zu entwickeln, in dem wie in der Sonne Atomkerne miteinander verschmelzen. Das Projekt verantwortet Antonia Schmalz. "Wir versuchen die Ansätze zu unterstützen, die das mit Lasern versuchen und bauen die Werkzeuge dafür. Das heißt: die Laser, die dafür benötigt werden, entwickeln wir weiter. So dass sie am Schluss in einem Kraftwerk auch nutzbar sind."