Die Zehntklässler Lennart und Amalia schleppen keine schweren Ranzen mehr in die Schule – die Zeit der Hefter und Blöcke ist für sie vorbei. Stattdessen bringen sie ihr Tablet mit. Denn sie gehören zur Tabletklasse des Elisabeth-Gymnasiums in Halle, einem Pilotprojekt der Schule in freier Trägerschaft . Seit der achten Klasse arbeiten sie nun schon digital: Microsoft-Office-Programme statt Papier, Dateiordner statt Hefter für jedes Schulfach. Ausgedruckte Arbeitsblätter gibt es trotzdem noch manchmal – für Klassenarbeiten und Sprachübungen zum Beispiel.

Da Lennart und Amalia nun täglich mit den digitalen Werkzeugen beschäftigt sind, schätzen sie ihre eigene Medienkompetenz gut ein: "Wenn ich mich mit Gleichaltrigen aus anderen Schulen unterhalte, dann wissen die meisten gar nicht, was die Programme sind. Also ich denke, es hat einen Vorteil, wenn man das jeden Tag macht", meint Amalia.

Auch Lennart ist vom digitalen Unterrichtsmodell überzeugt. Am Anfang sei er oft abgedriftet, weil er über das Tablet immer ins Internet gehen konnte. "Aber nach ein, zwei Monaten verliert man das Interesse daran und dann hört man damit auf." Diese Erfahrung gehöre laut den Lehrern des Gymnasiums auch zur Medienkompetenz. Die Schülerinnen und Schüler würden mit dem Internetzugang umgehen lernen und dessen Chancen und Risiken erkennen. Die Geräte in der Schule zu nutzen, habe dahingehend einen erzieherischen Effekt.

Aber auch die Schülerinnen und Schüler sollen in den digitalen Wandel eingebunden werden. So werten sie und die Schulleitung die Erfahrungen in der Tabletklasse gemeinsam aus. Abgeschlossen ist der Prozess noch nicht, erklärt Beate Höwer. Doch auf lange Sicht sei das Ziel, dass alle Schüler auf einem eigenen Tablet oder Notebook schreiben können – "Bring your own device" lautet das Motto.