Im Bundestag hat die Sitzung zur Abstimmung über die Vertrauensfrage von Bundeskanzler Olaf Scholz begonnen. Den Antrag dafür hat der SPD-Politiker Ende der vergangenen Woche gestellt. Scholz will damit nach dem Bruch der Ampel-Koalition den Weg für die vorgezogenen Neuwahlen am 23. Februar freimachen.

Der Kanzler hat zunächst eine Erklärung abgegeben. Scholz sagte dabei in Anspielung auf die FDP: "Politik ist kein Spiel. [...] In eine Regierung einzutreten, dafür braucht es die nötige sittliche Reife", betonte er. "Wer in eine Regierung eintritt, der trägt Verantwortung für das ganze Land." Er kritisiert eine "wochenlange Sabotage der eigenen Regierung durch die Freien Demokraten".