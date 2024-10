Organspende nach Herz-Kreislaufstillstand? Das klingt in deutschen Ohren eher ungewohnt. Im internationalen Vergleich ist diese Praxis aber durchaus etabliert, erklärt Prof. Mario Schiffer, Generalsekretär der Deutschen Transplantationsgesellschaft (DTG). Man sehe im europäischen Ausland auch, dass die Einführung der Organspende nach Herz-Kreislaufstillstand die Zahl der Organspenden signifikant erhöht habe. Im Vereinigtem Königreich sein fast 40 Prozent aller Spender aus diesen Fällen. "Und das hat signifikant dazu beigetragen, dass die Warteliste in dem Land verkürzt worden ist. Wir haben die gleiche Regelung in den Niederlanden, wir haben die gleiche Regelung in Belgien, in Frankreich, in Spanien", sagte Schiffer.



Diese Regelung bedeutet dabei nicht, dass jeder Herzstillstand einen Patienten zum Spender macht. So erklärt die Transplantationsbeauftragte am Universitätsklinikum Leipzig, Dr. Svitlana Ziganshyna, es gehe um Patienten, "die möglicherweise sogar schon längere Zeit auf der Intensivstation sind und wo man weiß, dass man hier die Therapie nicht weiter fortsetzen würde". Deshalb stelle man die Intensivtherapie ein, weil entweder der Patient es nicht mehr gewollt habe oder es medizinische nicht mehr indiziert sei. Der Patient sterbe dann infolge der beendeten Maßnahmen.