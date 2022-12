Am 19. Mai 2022 hat der Deutsche Bundestag das "Pflegebonusgesetz" beschlossen, mit dem die Leistungen von Pflegekräften in Krankenhäusern und in den Pflegeeinrichtungen gewürdigt werden sollen. Eine Milliarde Euro stellte die Regierung für den Pflegebonus bereit – eine Hälfte geht an die Kliniken, die andere an Altenheime.