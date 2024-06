Die ehemalige litauische Staatspräsidentin Dalia Grybauskaite ist am Sonntag mit dem Point-Alpha-Preis ausgezeichnet worden. Die Point Alpha Stiftung in der Gedenkstätte in Geisa an der ehemaligen innerdeutschen Grenze würdigte damit die besonderen Verdienste der 68-Jährigen um die Einheit Europas in Frieden und Freiheit. In ihrer anschließenden Rede dankte Grybauskaite Deutschland, der deutschen Regierung und den Menschen, die mit Überzeugung in der Europäischen Union mitarbeiten, die die Sicherheit von Litauen garantieren.