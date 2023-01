Die Gewerkschaft Verdi rechnet am Freitag mit 5.500 Postbeschäftigten, die sich an den Warnstreiks in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beteiligen werden. "Somit bleiben am Freitag Tausende Post-Paketsendungen unbearbeitet", sagte der Fachbezirksleiter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Normen Schulze der Deutschen Presse-Agentur am Freitagmorgen.