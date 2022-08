Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Linke schwindet im Osten und ist in Westdeutschlands vielerorts in der politischen Bedeutungslosigkeit verschwunden. Nur dank drei gewonnener Direktmandate hat sich die Partei in den Bundestag gerettet. Wissler, Schirdewan, Bartsch und Co wissen, was für sie auf dem Spiel steht. Wenn die Linke angesichts so deutlich zutage tretender sozialer Ungleichheiten und Problemlagen keine Bürgerinnen und Bürger auf die Straße bekommt, wäre ihr wohl nicht mehr zu helfen.