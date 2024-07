Appell an die Krankenkassen

Kiunke hat deswegen am ganz großen Rad gedreht. Er hat eine Petition gestartet und in den Bundestag gebracht. "Mit 72.000 Unterschriften war die auch sehr erfolgreich. Dann gab es eine Anhörung im Petitionsausschuss und der hat unsere Petition an die Bundesregierung überwiesen mit der Bitte, tätig zu werden. Bisher ist da noch nicht so viel passiert, aber wir hoffen, dass da bald Regelungen kommen."

Das müsste im Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz geregelt werden. Im Entwurf, der schon in erster Lesung im Bundestag behandelt wurde, steht dazu aber nichts.

Andrea Benecke, Präsidentin der Bundespsychotherapeutenkammer, baut darauf, dass das noch passiert: "Da wird sicherlich noch einiges gedreht werden an diesem Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz. Aber die Frage ist in der Tat – weil sich viele Dinge noch ändern sollen laut den Parlamentarierinnen und Parlamentariern – wie weit wir mit unseren Forderungen landen können."

Beneckes zentrale Forderung richtet sich an die Krankenkassen. Die müssten für die Finanzierung aufkommen. Notfalls auch der Steuerzahler.

Kein Nachwuchs an Psychotherapeuten

Im Sinne der jährlich mehr als 2.500 Absolventen müsse aber schnell etwas passieren, sagt Benecke: "Die, die vor 2020 das Studium angefangen haben, die konnten noch mit dem neuen Abschluss in die alte Ausbildung gehen und selbst bezahlen. Aber alle die, die ab 2020 das Studium angefangen haben, denen ist dieser Weg versperrt. Denen bleibt nur der Weg in die Weiterbildung. Und wenn es da keine Stellen gibt, dann ist die Frage, was diese Menschen machen."