In dem Bericht weist das Ministerium darauf hin, dass von den in einer Übung 18 komplett ausgefallenen Puma-Schützenpanzern 17 wieder repariert worden seien. Dennoch seien die Panzer derzeit nur bedingt kriegstauglich: Für einen Kriegseinsatz müsse der Panzer "robust und zuverlässig sein". Derzeit könne er hingegen nur "in einem eng verzahnten System aus Truppe, Heeresinstandsetzungslogistik, Projektleitung und Industrie betrieben werden".

Grundsätzliche Zweifel am Puma-System formulierte das Verteidigungsministerium allerdings nicht. Es bewerte den Puma "unverändert als technologisch hochwertiges Waffensystem", heißt es in der Meldung des Ministeriums weiter. Der Schützenpanzer verfüge über "sehr vielversprechende Leistungsdaten und die Fähigkeit, der Truppe Wirkungsüberlegenheit im Gefecht zu verschaffen". Am Montag hatte der Hersteller Rheinmetall mitgeteilt, fast alle Schäden seien "Bagatellen". Eine umfassende Reparatur sei nur an einem der Fahrzeuge nötig, das einen Kabelbrand gehabt habe.