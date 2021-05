Anders als in der "alten" Bundesrepublik und heute im vereinten Deutschland waren in der DDR alle Erwerbstätigen gesetzliche rentenversichert. Jeder zahlte in die Rentenversicherung ein. Es gab keine Beamten, die im Alter Pensionen bezogen und deren Altersversorgung aus einem völlig anderen Topf stammt.

Auch Selbständige, Unternehmer oder Freiberufler, wie Ärzte, Apotheker, Rechtsanwälte oder Architekten konnten in der DDR nicht in andere Versorgungssysteme "flüchten", so wie das heute für diese meist gutverdienenden Berufsgruppen möglich ist, die in berufsständische Versorgungswerken für ihr Alter ansparen können. All diese Berufsgruppen – die auch in der DDR nicht zu den Geringverdienern gehörten – waren in der DDR rentenpflichtversichert und beziehen heute relativ gute Renten. Sie heben also den Ost-Durchschnitt an.