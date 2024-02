Die KEF hatte in der vergangenen Woche empfohlen, den Beitrag ab dem kommenden Jahr auf dann monatlich 18,94 Euro anzuheben. Darüber entscheiden müssen jedoch die Landtage. Hier deutet sich aktuell Widerstand gegen die Anhebung des Beitrages an. Auch unter Mitgliedern der Enquete-Kommission – insbesondere aus den Reihen der Regierungsparteien CDU, SPD und FDP – klang dies bereits an.